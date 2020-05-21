الضرائب تناشد الممولين بسرعة سداد الضريبة المستحقة

الضرائب تناشد المسجلين والممولين بسرعة السداد لأصل الضريبة والرسوم المستحقة للاستفادة من التجاوز الكامل عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية قبل صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير

من لم يقم بسداد أصل الضريبة بالكامل والرسوم المقررة قبل صدور قانون التجاوز فعند إصدار القانون سيتم تطبيق النسب المقررة بالقانون للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

تناشد مصلحة الضرائب المصرية جميع المسجلين والممولين سرعة التوجه للمأموريات التابعين لها لسداد أصل دين الضريبة كاملاً والرسوم المستحقة ، وذلك قبل صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية للإستفادة من ميزة التجاوز الكامل عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية .

كما تناشد المصلحة من صدر لهم نماذج ضريبية سواء( ١٩ ض )، أو(٣٨ ض) أو( ١٩ ض دمغة) أو نموذج( ١٤ أو١٥ ض .ق . م ) ، وتم الطعن عليها سرعه إنهاء النزاع من خلال اللجان الداخليه ، وذلك قبل صدور القانون حتى يتم الاستفادة من قانون ١٦ لسنه ٢٠٢٠ وأيضا قانون التجاوز حال إصداره.

وأوضح " رضا عبد القادر " رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار مبادرة الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية على كل من الممولين والمسجلين يتم حالياً مناقشة قانون التجاوز عن مقابل التأخير بمجلس النواب تمهيداً لصدوره ، والذى يتم بمقتضاه منح جميع الممولين والمكلفين بما فيهم القطاعات الصناعية ، والتجارية ، والسياحية ، والخدمية فرصة التخلص من المتأخرات الضريبية ، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو للشخص مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الإلتزامات المالية.

و طالب " عبد القادر" الممولين والمسجلين سرعة سداد كامل أصل الضرائب والرسوم المستحقة قبل صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية حتى يستفيدوا من التجاوز الكامل عن الضربية الإضافية ومقابل التأخير والفوائد ؛ لأنه فى حالة صدور القانون سيتم تطبيق النسب المقررة بالقانون للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية .