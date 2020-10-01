التوقيع على اتفاق السلام النهائي في السودان السبت

أعلنت دولة جنوب السودان، الخميس، اكتمال كافة التجهيزات للتوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الأطراف السودانية في جوبا، السبت.

وقال رئيس لجنة الوساطة توت قلواك إن التوقيع النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، سيحضره رؤساء دول وحكومات في الإقليم والعالم العربي وممثلون عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

كما يتوقع أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جورتيريش كلمة بهذه المناسبة، عبر تقنية الفيديو.

وذكر قلواك في مؤتمر صحفي من جوبا، أن الأطراف ستوقع على 6 بروتوكولات لإنهاء الصراع في السودان.

وكشف عن أن الوساطة ستواصل جهودها لإلحاق فصيل عبد العزيز الحلو، بعملية السلام عقب التوقيع مباشرة.

وكانت الأطراف السودانية قد وقعت على السلام بالأحرف الأولى في الثلاثين من أغسطس الماضي، بعد مفاوضات استمرت نحو عام.

ووصل اليوم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو يرافقه وزير الطاقة والتعدين ووزيرة المالية، جوبا للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي لاتفاق السلام في الثالث من أكتوبر بعاصمة جمهورية جنوب السودان.

كما وصل اليوم إلى مطار جوبا الدولي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في إطار الترتيبات لمراسم التوقيع النهائي، لاتفاق السلام الشامل بجوبا في الثالث من أكتوبر المقبل.

وكان في استقباله لدى وصوله المستشار توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية ورئيس لجنة الوساطة الجنوبية، وعدد من أعضاء الجبهة الثورية وأعضاء البعثة الدبلوماسية السودانية بجوبا.