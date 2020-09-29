عاجل.. مصر ترسل عددا من خطوط إنتاج الخبز الميدانية للأشقاء في السودان

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، وهما محملتان بعدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية، مقدمتان من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان الشقيق، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين في أزمتهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق، المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.

وأعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا، للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، ومد يد العون لكل الدول التى تمر بأزمات.

يأتى ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية، التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وتقديم الدعم والتضامن الكامل معها فى أوقات المحن والأزمات.