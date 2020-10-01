عاجل.. السيسي يعود لمصر بعد أداء واجب العزاء في الشيخ صباح الأحمد

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد من دولة الكويت إلى أرض الوطن بعد تقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر فجر الخميس الموافق 23 يوليو الماضي البلاد، متجهًا إلى الولايات المتحدة، لاستكمال علاجه بعد عملية جراحية ناجحة أجراها منتصف يوليو الماضي، وذلك بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له، وظل يتلقى علاجه في مستشفى "مايو كلينك"، حتى أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح مساء الثلاثاء وفاته.

وولد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مدينة الكويت عام 1937، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر، الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح.

وتقلّد مناصب رسمية ووزارية رفيعة المستوى، منها وزير الداخلية والدفاع، وفي يناير 2006، صدر أمر أميري بتزكية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

وحكم الشيخ صباح الكويت منذ عام 2006، وقاد سياستها الخارجية منذ أكثر من 50 عاما.

وذكر التليفزيون الرسمي نقلًا عن الديوان الأميري، أنَّ جثمان أمير الكويت الراحل سيصل إلى الكويت اليوم قادما من الولايات المتحدة، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى منذ يوليو بعد خضوعه لجراحة في الكويت في ذلك الشهر.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إنَّ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة خلال جلسة خاصة اليوم الأربعاء.

وأوضح "الغانم"، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنَّه "التقى الشيخ نواف، بمعية رئيس الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح، حيث تقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة غدًا (اليوم)".

وتابع: "استمعنا خلال اللقاء لتوجیھات الأمیر، وتقرر دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة في تمام الساعة الحادیة 10 صباحًا یؤدي خلالھا سموه الیمین الدستوریة وفقًا لنص المادة (60 من الدستور)"، وفقًا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الكويت، أنس الصالح، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "عملًا بأعمال الدستور بشأن أحكام توارث الإمارة فإن مجلس الوزراء ينادي الشيخ نواف الأحمد أميرًا لدولة الكويت، تعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة 40 يومًا"، وفق "رويترز".