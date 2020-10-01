علاقة السيسي وأمير الكويت الراحل.. حاضرة في الحزن والفرح

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد الحكم في 2014، حرص على توطيد علاقة البلاد مع مختلف الدول وإنعاش العلاقات الخارجية، وجاءت في مقدمتها العلاقة مع البلدان العربية الشقيقة، خاصة الكويت وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، واليوم، خرج الرئيس في أول زيارة خارجية له منذ جائحة كورونا لتقديم واجب العزاء في المغفور له أمير الكويت الراحل.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى دولة الكويت اليوم، لتقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وقال راضي إنّ السيسي التقى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وقدّم خلال اللقاء العزاء والمواساة للشيخ نواف الصباح وأعضاء الأسرة الكريمة الحاكمة، في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معربًا عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد الأخوية الداعمة لمسيرة العلاقات المصرية الكويتية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

من جانبه، أعرب الشيخ نواف الجابر الصباح عن خالص العرفان والتقدير للفتة الكريمة من الرئيس، والتي تأتي امتداد للعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لمصر حكومة وشعبًا كل سلام وتقدم وازدهار.

السيسي ينعى أمير الكويت

ارتبط السيسي والصباح بعلاقات أخوية قوية جمعتهم في العديد من المواقف المبهجة وحتى المؤلمة، إذ كان في صدارة الزعماء الذين نعوا الأمير الراحل، فقبل يومين، عقب بيان الديوان الأميري الذي أعلن وفاة الشيخ صباح الأحمد، نعى الرئيس لمصر وللأمتين العربية والإسلامية، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه، قائلًا: "فقدنا أخًا وصديقًا عزيزًا"، معربًا باسمه وباسم مصر حكومة وشعبًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم، معلنًا الحداد في البلاد لمدة 3 أيام.

تبادل برقيات تهنئة واتصالات للاطمئنان

وفي الفترة الأخيرة منذ خضوعه لعملية جراحية وانتقاله لأمريكا لاستكمال العلاج، في يوليو الماضي، أجرى الرئيس عدة اتصالات للاطمئنان على صحته متمنيا له الشفاء العاجل، إذ كتب في 23 من الشهر سالف الذكر عبر حسابه على تويتر: "أدعو الله بالشفاء العاجل لأخي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأن يرده سالمًا معافى لجموع شعبه والأمة العربية، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية".

وبعد يومين، أعلن الديوان الأميرى الكويتى، أنّ نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تلقى اتصالًا هاتفيًا من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اطمأن خلاله على صحة أخيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأنّ الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن تمنياته لأمير الكويت بدوام الصحة وموفور العافية.

كما تبادل الزعيمان برقيات التهنئة في المناسبات القومية بالبلدين، كالعيد الوطني بالكويت، ونصر أكتوبر، فضلا عن عيدي الفطر والأضحى المبارك.

رسالة بخط اليد من السيسي في عيد ميلاد الصباح

العام الماضي، أرسل الرئيس السيسي رسالة خطیة للشیخ صباح الأحمد في عيد ميلاده التسعين، أعرب فیھا عن خالص تحیاته وصادق تمنیاته للأمير بموفور الصحة والعافیة ودوام التوفیق والسداد، وأسعدت الرسالة بشدة أمير الكويت الذي أشاد بها، مبديًا بالغ شكره وتقدیره للرئيس على ما عبر عنه من طیب المشاعر وصادق التمنیات، مشیدًا بالعلاقات الأخویة الوطیدة والتاریخیة التي تجمع دولة الكویت وجمھوریة مصر العربیة الشقیقة، متمنیًا للسيسي دوام الصحة والعافیة ولمصر الشقیقة وشعبھا الكریم.

وكان الديوان الأميرى الكويتى أعلن، الثلاثاء الماضي، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد أن قطع التلفزيون الرسمى الكويتي بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

وغادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فجر الخميس الموافق 23 يوليو الماضي، الكويت، متجها إلى الولايات المتحدة، لاستكمال علاجه بعد عملية جراحية ناجحة أجراها منتصف يوليو الماضي؛ بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له، وظل يتلقى علاجه في مستشفى (مايو كلينك)، حتى أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح مساء أمس أول الثلاثاء وفاته.