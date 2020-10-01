فيديو.. لحظة تدمير السودان 300 ألف سلاح غير شرعي بتفجير واحد

أكثر من 300 ألف قطعة، جمعها الجيش السوداني أمس الأول الثلاثاء في إطار حملة لمصادرة غير الشرعي من الأسلحة المنتشرة في البلاد بعد حرب أهلية استمرت عقودًا.

ودمر الجيش السوداني 300 ألف قطعة بتفجير واحد في قاعدة "حجر العسل" البعيدة 200 كيلومتر عن الخرطوم، في عملية جاءت بعد اتفاق لوقف إطلاق النار وقعته الحكومة الشهر الماضي مع "جبهة السودان الثورية" المكونة من 5 مجموعات تمرّد و4 حركات سياسية، ما وضع حدًا لنزاع استمر عقدين وأوقع مئات آلاف القتلى، خصوصا في دارفور.

الاتفاق الذي لم يشمل كل الفصائل المتمردة، نصّ على دمج تدريجي للمقاتلين المتمردين بوحدات مشتركة مع قوات الأمن الحكومي، فيما وقّعت "الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال فصيل عبد العزيز الحلو" اتفاقًا منفصلًا لوقف إطلاق النار، وبموجبه ستحتفظ "قوات الحلو" بسلاحها من أجل "الحماية الذاتية" إلى حين وضع دستور جديد للبلاد، يفصل الدين عن الدولة.

وخلال إشرافه على عملية الإتلاف، قال إبراهيم جابر إبراهيم، عضو مجلس السيادة، وأعلى سلطة في البلاد" إن"بلدنا عانى بما فيه الكفاية"، مضيفًا أن خطة "للقيام ببعض الإجراءات الصارمة جدا التي تمنع حيازة السلاح جرى وضعها، وسوف يكون السلاح فقط بأيدي القوى النظامية" علما أن منظمة "مسح الأسلحة الخفيفة" المتخذة من مدينة جنيف مقرًا، أحصت مليونين و760 ألف قطعة سلاح غير شرعي في 2017 بالسودان، أي بمعدل 3.3 قطعة لكل 50 شخصا.

وشهد السودان حروبًا أهلية متقطّعة، منذ استقلاله في 1956عن بريطانيا، بينها حرب دارت بين 1983 و2005 وأدت إلى انفصال جنوب البلاد، ونزاع مدمّر اندلع منذ 2003 في دارفور، حيث خاضت قوات الرئيس المخلوع، عمر البشير، معارك فيها، كما بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.