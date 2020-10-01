دينا رامز تستعرض تحديا بقيمة ألف دولار للتخلي عن النت يومين

استعرضت الإعلامية دينا رامز، خبرًا عن شركة أمريكية متخصصة في مجال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والتي أطلقت تحديًا بقيمة 1000 دولار في اليوم لأي شخص يقبل اختيار مكان في الطبيعة، يعيش فيه لمدة يومين دون استخدام الإنترنت.

وأضافت دينا رامز، خلال حديثها ببرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك علماء أمريكيين كثيرين رحبوا بهذه الفكرة للتخلص من السموم الرقمية والتركيز على الطبيعة والبشر.