8 رسائل من الفنان محمد صبحي للمصريين بالخارج: حافظوا على الهوية

وجه الفنان القدير محمد صبحي، رسائل للمصريين في الخارج لتعليم أبنائهم اللهجة العربية والحفاظ على الهوية المصرية من خلال مبادرة "اتكلم مصري"، التي نستكمل بها مواجهتنا للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، في ظل محاولات لتفريغ مجتمعنا من هويته.

ويرصد "الوطن"، خلال التقرير التالي رسائل الفنان محمد صبحي للمصريين في الخارج:

*نحتاج إلى تضافر للروافد الحقيقية بين الإعلام والثقافة، حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المنشودة من هذا السعي الهام.

* ضرورة تقديم أعمال فنية راقية تساعد على الحفاظ على هويتنا المصرية

* يجب أن نتصدي لتلك الأعمال التي تنتهج نمطا جديدا من المفردات الدخيلة على اللغة العربية الراقية، وعلينا جميعا التصدي للانفلات الثقافي الذي نشهده الآن.

* ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج

*تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة

* تعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة،

* خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.

وجدير بالذكر أن مبادرة " اتكلم مصري" تستهدف ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.