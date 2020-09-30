الهجرة: حملة طرق الأبواب تصحح النظرة الواهمة لحياة وردية خلف البحار

قالت مها سالم المتحدث باسم وزارة الهجرة، إنّ الوزارة تواصل جهودها في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على مراحل مختلفة، تبدأ من خلال نزول مجموعة عمل من وزارة الهجرة لتدريب الميسرات ورائدات العمل الموجودين في كل قرية ومركز على أهداف الحملة، وآليات التواصل والمهارات، ويأتي ذلك ضمن حملة طرق الأبواب التي تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأضافت سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ وزيرة الهجرة تلتقي الرائدات الريفيات والشباب، وتروج لريادة الأعمال والفرص البديلة، لتساعد مع مؤسسات المجتمع المدني بتوفير قروض حسنة لبداية مشروعات متناهية الصغر كبدائل للهجرة غير الشرعية.

وتابعت أنّ وزيرة الهجرة تلتقي أيضا شركاء التنمية في المحافظة والأجهزة التنفيذية، لتكوين مجموعات عمل متكاملة تستهدف معرفة الأسباب التي تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنّ القرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية ليست بالضرورة أن تكون القرى الأكثر فقرا.

وأكدت أنّ النظرة التي يروج لها تجار البشر بالحياة الوردية خلف البحار، ما هي إلا أوهام، لذلك يتم التوعية من قبل حملة طرق الأبواب، كما أنّ المجلس القومي للمرأة له دور عظيم للغاية في المبادرة، لأن لديهم تواصل كبير جدا مع الأسر والأمهات الذين لديهم دور كبير في إقناع الأبناء بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية والبحث عن فرص آمنة داخل مصر.

وأشارت إلى أنّ وزيرة الهجرة وزعت قروض حسنة لتأسيس مشروعات صغيرة للشباب وطرح مشروعات متناهية الصغر وتقدر تكلفتها بـ20 ألف جنيه، كي تحفظ للشاب حياته واستقراره، واستهداف 18 قرية بنحو 21 ألف منزل من خلال حملة طرق الأبواب لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.