مدبولي يتابع تنفيذ تكليفات السيسي بإقامة تجمعات سكنية مخططة بالمدن

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لبحث آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة تجمعات سكنية مخططة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بجميع أنحاء الجمهورية، على غرار نموذج مشروعي "الأسمرات" و"بشاير الخير".

وحضر الاجتماع، اللواء ناصر فوزي مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، وخليل شعث مستشار محافظ القاهرة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكّيد الأهمية البالغة لهذا المشروع، وما يوليه الرئيس السيسي من اهتمام بهذا المشروع الطموح، نظراً لما سيمثله من نقلة نوعية فى الشكل الحضارى لمحافظات مصر، إضافة إلى تحسين جودة الحياة للسكان.

وأضاف رئيس الوزراء أنَّه سيضع هذا المشروع تحت إشرافه المباشر، لضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فى الدولة، وسرعة التنفيذ.

من جهته، استعرض مدير مركز استخدامات أراضى الدولة، قطع الأراضى التى تم حصرها حتى الآن من خلال البيانات التى تلقاها المركز من مختلف المحافظات، ومن وزارة التنمية المحلية. وتضمن العرض قطع أراض بمساحات مختلفة ومواقع مميزة داخل الحيز العمرانى.

فى ذات السياق، عرض المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، نتائج الجولة التي أجراها في عدة محافظات منذ صدور التوجيه الرئاسي، لتفقد مواقع قطع الأراضي التي تصلح لاستخدامها في هذا المشروع، ومقومات كل قطعة.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد عرض موحد يتضمن كل القطع المقترحة، تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، وبدء التنفيذ.