محافظ كفر الشيخ: زيارة رئيس الوزراء حلت الكثير من المشكلات لدينا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أكثر من ممتازة، فكانت تمثل أحلام كثيرة لمواطني المحافظة تحققت بفضل توجيهات عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنها وضعت حلول للعديد من المشكلات، ومنها مشكلة الإسكان الاجتماعي، ووجه ببدء المرحلة الثانية لبدء حل المشكلة لأنها إحدى المشكلات الكبرى بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن وزارة الإسكان ستعلن بدء تسليم الحاجزين للعمارات السكنية بـ 11 عمارة، مؤكداً أن رئيس مجلس الوزراء عبر عن تلك المشكلة نظراً لندرة الاراضي القابلة لإنشاء الوحدات السكنية، مؤكداً أن الزيارة بدأت بجامعة كفر الشيخ، للتعرف على مدى التقدم ما يدرسه الطلاب ، بكلية الثروة السمكية لتميز المحافظة بالمزارع السمكية ومزرعة غليون، والتميز بكلية الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك عقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية و التنموية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، حيث تفقد الكثير من المشروعات التنموبة، منها كليتي الذكاء الاصطناعي والثروة السمكية، ومستشفى الطوارئ ومركز الأورام، وتطبطين اشلرع ومشروع الإسكان.