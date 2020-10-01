الرقابة الإدارية تضبط موظفا تقاضى رشوة لتسهيل إنشاء قرية سياحية

ألقت الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، القبض على مسؤول بإدارة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لاتهامه بتقاضي رشوة مالية، من أحد المستثمرين لتسهيل مهام إنشاء قرية سياحية.

وأكد مصدر أن المتهم جرى اقتياده إلى قسم الشرطة بعد استطاعة ضبطه متلبسًا بتقاضي الرشوة، حُرر عن ذلك المحضر رقم 4111 لسنة 2020 إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ.

أضاف أنه ضُبط متلبسًا اثناء تقاضيه الرشوه في أحد الأماكن، بعد مراقبة دامت لفترة، ومن المقرر أن تصدر الرقابة الإدارية بيانًا مفصلًا بالواقعة.

وفي وقت سابق، تمكنت الرقابة من من ضبط كل من مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة كفر الشيخ، ومسؤولين آخرين بالمديرية، وذلك لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب إحدى الشركات الخاصة في مجال الرصف والمقاولات، والمسند لها العديد من أعمال الرصف بمراكز وقرى المحافظة.

وأضاف في بيان له أنهم حصلوا على أموال مقابل نهو صرف المستخلصات المالية الخاصة بالعمليات التي نفذتها الشركة، وتغاضوا عن التلاعب في المواصفات الخاصة بالطرق المنفذة من خلالها، وسوف تكشف التحقيقات عن العديد من الوقائع الأخرى والمسؤولين عنها بالعرض على نيابة كفر الشيخ الكلية، والتي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة القضية.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، القبض على 3 من أكبر المحامين بكفر الشيخ أحدهم يعمل مستشارًا قانونيًا لإحدى جمعيات "البناء والإسكان" بالمحافظة، لاتهامهم وتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وذكر مصدر مطلع أنهم طلبوا مبلغًا ماليًا كبيرًا من صاحبة قطعة أرض بالجمعية، مقابل استخراج عقد بيع للأرض لصالحها.

أضاف المصدر لـ"الوطن" أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة في كفر الشيخ قررت حبسهم 4 أيام على ذمة القضية.