تواصل الجسر الجوي التركي لمصراتة.. هل ينقل الميليشيات لأذربيجان؟

رصد موقع "إيتاميل رادار" الإيطالي المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية فوق البحر المتوسط، مغادرة طائرتين تابعتين للقوات الجوية التركية، مطار مصراتة، عائدتين إلى تركيا الليلة الماضية.

وعلى الرغم من التوتر في القوقاز ومع اليونان، فإن التدخل التركي في ليبيا لا يتضاءل ويستمر الجسر الجوي بين تركيا وليبيا، إذ أوضح الموقع الإيطالي أن الطائرتين اللتين رصدهما كانت من طراز إيرباص "Airbus A400M 15-0051- 16-0055".

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكدت أن طرفي الصراع في البلاد اتفقا على استئناف المحادثات العسكرية، الأسبوع المقبل، وعبرت عن أملها في أن يمهد ذلك الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وكانت عناصر من الميليشيات السورية المدعومة من أنقرة، كشفت عن كواليس تعبئة تركيا للمرتزقة بغرض إرسالهم إلى مناطق النزاع بين أذربيجان وأرمينيا، حيث يعتزم النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، دعم حليفه الأذري بنحو ألف مرتزق سوري إضافي في إقليم كاراباخ المتنازع عليه.

وذلك وفقًا للقاءات أجرتها وكالة "رويترز" للأنباء، مع عدد من العناصر المشاركة بالفعل في القتال لصالح باكو.