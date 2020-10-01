انتحار طالبة شنقا لمرورها بضائقة نفسية في سوهاج

انتحرت طالبة في العقد الثاني من العمر بشنق نفسها في "شال" وربطه بقطعة خشبية بسقف منزلها بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحريات المباحث أشارت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن الانتحار بسبب مرورها بضائقة نفسية وخلافات مع أسرتها.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا في سوهاج، يفيد ورود بلاغ بوصول جثة فتاة لمستشفى طهطا العام تقيم دائرة المركز، وبها أثار خنق في الرقبة، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وتبين أن الجثة للمدعوة "نورة.خ" 17 عامًا، وبمناظرة الجثة تبين وجود أثار خنق حول الرقبة.

وبسؤال أهلية الفتاة، أفادوا بأنها تعاني من أزمة نفسية منذ فترة، بسبب خلافات أسرية، وأنها صعدت إلى سطح المنزل ووضعت شال في رقبتها وربطته بأحد العروق الخشبية، وقفزت داخل منور بوسط المنزل.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.

يذكر أن منذ شهر شهدت المحافظة، واقعة انتحار لسباك بشنق نفسه بحبل داخل منزله بقرية شطورة دائرة مركز طهطا بسوهاج.

كان مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد ورود بلاغ بانتحار سباك داخل منزله بنجع خليفة بناحية قرية شطورة، دائرة المركز.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص قيام "طلعت. أ" 32 عامًا بشنق نفسه بحبل في سقف منزل أسرته، بذات الناحية، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.