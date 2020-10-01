3 آلاف و255 وظيفة شاغرة بمرتب يصل لـ7 آلاف جنيه

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنّ الوزارة وفرت 3 آلاف و255 وظيفة بأجور تبدأ من 1200 جنيه وتصل لـ7 آلاف جنيه، باختلاف الوظيفة والخبرة وذلك في 34 شركة ومصنع بمحافظات مختلفة خلال أكتوبر الحالي، وجاءت تفاصيل الوظائف الشاغرة كالتالي:

وظائف شاغرة في 34 شركة ومصنعا

53 مهندس كهرباء.

65 مهندس زراعي.

3 مهندسين ميكانيكا.

8 مهندسين عمليات.

3 مهندسين أجهزة.

4 محاسبين.

10 أطباء بيطريين.

374 ضابط أمن مؤهل عالي ومتوسط السن من 21 سنة حتى 40 سنة.

102 عامل خدمات.

30 سيدات تفتيش حتى سن 40 سنة.

1159 عامل إنتاج.

255 عامل تجميع.

21 عامل مخازن.

70 مشرف أمن.

40 فني إنتاج.

50 مراقب جودة.

23 عامل مطعم.

20 سائق رخصة خاصة مهنية.

70 فني لحام كهرباء.

30 فنى دوكو سيارات.

30 فني فيبر.

مسؤول مبيعات.

عضو فريق.

كاشير.

مندوب مبيعات.

عامل سنجر.

عامل أورليه.

عامل مكواة.

عامل مقصدار.

نجار.

استرجي.

فني تركيبات.

فني تحليج.

مدخل بيانات

طباخ.

وقال وزير القوى العاملة في تصريحات صحفية، إنّ نشرة التوظيف تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير عمل لائق لهم.

طريقة التقديم لوظائف القوى العاملة

ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وترشح الإدارة المختصة المتقدمين على الفرص، وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم، وتقدم الوظائف تأمينا صحيا واجتماعيا للحاصلين عليها.