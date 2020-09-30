بايدن: ترامب أول رئيس يخرج من السلطة بعدد وظائف أقل من وقت وصوله لها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بنى اقتصاد هو الأعظم في تاريخ البلاد وأغلقوا بسبب الوباء الصيني، معتبرًا أن ذلك أمر صعب وأنهم أغلقوا وفتحوا وأن هناك 2.4 مليون أعيدوا للوظائف معتبرًا أن ذلك أمر جيد وكان سيدمر البلاد.

وأضاف ترامب خلال المناظرة الرئاسية الأولى مع جو بايدن، والتي عقدت بينهما بولاية كليفلاند، إن الديموقراطيين لم يريدوا فتح البلاد معتبرًا أنه يكفي الفتح مع غسل المواطنين لأيديهم وارتداء الاقنعة والتباعد الجسدي مشيرًا إلى أنه في حالة عدم الفتح سيكون الأمر أشبه بالسجن وسيشاهدوا نسبة استهلاك الكحول والطلاق في أمريكا.

بينما رد جو بايدن بأن المليادريرات ادائهم جيد وحصدوا مليارت بسبب إعفاء الضرائب متسائلًا: "ترامب دفع 750 دولار ضرائب فقط".

واتهم بايدن ترامب بأنه أول رئيس أمريكي يخرج من السلطة بعدد أقل من الوظائف خلال فوزه بالرئاسة.

وأشار بايدن إلى أن الاقتصاد فُتح والمدارس مفتوحة لتكلف الناس أموال مؤكدًا أن ترامب يريد أن يعطي الكمامات للأساتذة والطلاب ولم يساعد الشركات الصغيرة والتي اختفى نصفها.