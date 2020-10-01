تنمية مطروح تعلن تركيب وحدة تحلية مياه جوفية بالخلايا الشمسية

تفقد المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، اليوم، محطة تحلية منطقة شماس بمركز ومدينة سيدي براني غرب مطروح.

وقال "الأمير"، إن مركز التميز لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء تولى تركيب وحدات الخلايا الشمسية الجديدة للتحلية التي تتماشى مع البيئة، وسيتم تشغيلها باستخدام الطاقة الشمسية، بحضور الدكتور مصطفى أبوالفضل والدكتور عمر محمد من مركز التميز لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء.

وأوضح "الأمير"، أن شركة مياه مطروح الشرب والصرف الصحى بمطروح بالتعاون مع مركز التميز لأبحاث المياه بمركز بحوث الصحراء، تمكنت من إنشاء تجربة رائدة لأول مرة تنفذ فى المناطق الصحراوية التى تحتاج إلى نقطة المياه، وهي تحلية لمياه الشرب ليس من مياه البحر ولكن من مياه الآبار الجوفية والتي تملأ صحراء مطروح بطريقة الخلايا الشمسية، وذلك في إطار توجهات الدولة في توفير الطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة غير المتجددة.

وأعلن الدكتور حسام شوقي، مدير مركز التميز المصري، لتحلية المياه إن مركز التميز يعمل على إجراء بحوث للتطوير من حيث تكلفة وتكنولوجيا تحلية المياه السليمة، والتي تنتج إمدادات مستديمة من المياه لأغراض مختلفة.

وأكد أن مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه نفذ عدة مشروعات خاصة بتصميم وتطوير محطات تحلية مياه صغيرة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية فى مطروح بقدرة 11 مترًا مكعبًا/يوم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع آخر فى منطقة شلاتين بقدرة 21 مترًا مكعبًا/ يوم من أجل توفير مياه للشرب والتنمية المستدامة في هذه المدن الحدودية، كما يقوم حاليا بتركيب أول محطة تحلية مياه الآبار بالطاقة الشمسية، بقرية " شماس - برانى " وعدد ٢ وحده طاقة الوحدة ٢٥ م3/ يوم، وجارٍ التركيب بموقع محطة شماس لتحلية مياه الآبار تمهيدا للافتتاح قريبًا.