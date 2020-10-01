16 مرشحا يتنافسون على مقعد واحد بـ"النواب" في الجمالية

يتنافس 16 مرشحًا بالدائرة الثانية عشرة "الجمالية" بمحافظة القاهرة، على مقعد واحد بانتخابات مجلس النواب، وتضم الدائرة مناطق "منشأة ناصر، الجمالية، باب الشعرية، والموسكي".

وأبرز المرشحون: "هاني مرجان" النائب الحالي عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، و"حيدر بغدادي" النائب الأسبق، و"نبيل بولس" النائب الحالي عن دائرة باب الشعرية وعابدين والموسكي.

والمرشحون هم:

1. أحمد محمد عبدالعزيز إسماعيل الحامدي، وشهرته "أحمد كامل الحامدي"، مستقل، رمز الأسد.

2. محمد حيدر بغدادي فريد إسماعيل، وشهرته "حيدر بغدادي"، مستقل، رمز الكف.

3. فراج فراج عطية الله محمد، وشهرته "فراج عطية الله"، مستقل، رمز الحصان.

4. هاني محمود محمد مرجان، وشهرته "هاني مرجان"، مستقل، رمز التمساح.

5. شحات أحمد شحات عبدالجواد، وشهرته "شحات أحمد الحسيني"، حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ.

6 - حسام محمد زكي إبراهيم، وشهرته "حسام زكي"، مستقل، رمز "السفينة".

7. هيام عبدالحميد محمد علي سعفان، وشهرتها "هيام سعفان"، مستقل، رمز "الفنار".

8. أحمد محمد شعبان السيد مبارك، وشهرته "أحمد شعبان"، مستقل، رمز "الشاكوش".

9. صادق مرزوق صادق مرزوق، مستقل، رمز "الصقر".

10. محمد حنفي محمد حنفي، مستقل، رمز "الشمعة".

11. شيرين يوسف عبدالقادر أحمد، وشهرتها "شيرين عبدالقادر"، مستقل، رمز تمثال نهضة مصر.

12.عرفة حمزي منصور حسن، حزب الحرية، رمز "ساعة يد".

13. منى جاب الله عبدالله غالي، وشهرتها "منى جاب الله"، مستقل، رمز "الجرس".

14. نبيل بولس شنودة يوسف، وشهرته "نبيل بولس" مستقل، رمز "التليفزيون".

15. محسن عطية عبدالباقي شحاتة، وشهرته "محسن عطية"، مستقل، رمز "التليفون المحمول".

16. محمد عبدالرحيم سيد محمود، وشهرته "محمد المنصوري"، حزب الأحرار الدستوريين الجديد"، رمز "الطائرة الهليكوبتر".