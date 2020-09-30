نظر دعوى وقف انتخابات مجلس النواب غدا

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 56183، وقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021 لجلسة غدًا الخميس.

أقام الدعوى البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، مطالبا بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى، بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وجاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة على أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014، والمعدل عام 2019 تنص على أن "مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخابات المجلس الجديد خلال الـ60 يوما السابقة على انتهاء مدته".