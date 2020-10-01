"خلاص فهمتك يادنيا".. انتشال جثة غريق "عاري" من نهر النيل بالقناطر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثه لشاب عاري الجسد تمامًا من نهر النيل بالقناطر الخيرية، وتبين أن مكتوب على جسده عبارة بالوشم " اللمبي.. خلاص فهمتك يا دنيا"، وتم نقلها لمستشفى القناطر الخيرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد محمد غيث، مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغًا من أحد الصيادين في نهر النيل، يفيد وجود جثه طافيه على المياه بالقرب من براميل فرع رشيد.

تم إخطار اللواء فخر العربى مدير الأمن فانتقل العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات والمقدم أسامة مشهور، رئيس مباحث المركز، وبمناظرة الجثه تبين أنها لشاب في العقد الثالث من العمر وطوله حوالي 170 سم، وعاري الجسد تمامًا لا يرتدى أي ملابس.

كما تبين وجود وشم على فخذه بالقدم اليسرى مكتوب عبارة: " اللمبى.. خلاص فهمتك يا دنيا"، وكذا وجود وشم آخر بسمانة القدم اليمنى يشبة رسمة السيف.

كما تبين من مناظرة الجثة أن المتوفي يرتدي خاتم فضة بإصبع باليد اليمنى وتوجد آثار قديمة لإصابات عبارة عن تشريح بشفرة بالقدم اليمنى، وكذا تشريح بشفرة بالبطن.

تم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية، وتولت النيابة التحقيق.

كانت مدينة القناطر قد شهدت في وقت سابق مصرع ستورجي غرقًا بمياة نهر النيل اثناء استحمامه تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى النيل بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابه العامة.

تلقى مركز شرطة القناطر الخيريه بلاغا من الأهالى بوجود جثة غريق بمياه نهر النيل خلف موقف المناشى دائرة المركز، انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة.

بالفحص تبين أن الجثه لذكر مجهول الهويه يبلغ من العمر حوالى 18 عام ولم يتعرف عليه أحد من أهالى المنطقة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النيل بشبرا الخيمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالتحريات تم إرجاع الجثة لـ "ا ر ف" 17 عامًا ستورجي، ومقيم ذات الناحيه أثناء قيامه بالاستحمام بمياه نهر النيل جرفه التيار وتوفى غرقاً ولم يشتبه في وفاته جنائياً، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.