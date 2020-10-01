السفير المصري ببرلين: آفاق للتعاون مع ألمانيا في الهجرة غير الشرعية

أكد السفير خالد جلال عبد الحميد، سفير مصر لدى ألمانيا، أن المباحثات مع وفد ولاية ساكسونيا عكست وجود آفاق رحبة لإطلاق تعاون مثمر مع ولاية ساكسونيا فى عدد من المجالات التى تحظى بأولية لدى مصر؛ من بينها فتح سوق عمل للعمالة الفنية المصرية المدربة والترويج للسياحة للمقاصد السياحية في مصر، بالاضافة إلى التعاون في مجال التعليم.

وأوضح السفير - في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) في برلين، عقب استقباله بمقر السفارة، اليوم الخميس، ميشائيل كريتشمر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا والوفد المرافق ورئيس قطاع العلاقات الخارجية بالحكومة الاتحادية- أن وفد الولاية عالى المستوى رحب بامكانية الاستعانة بالعمالة المصرية المدربة، مبدياً استعداده بتنظيم مائدة مستديرة مع ممثلي الغرف التجارية والصناعية والحرفية وكبرى الشركات الصناعية فى الولاية للتعرف على احتياجات الشركات الألمانية بالولاية بالنسبة لتخصصات العمالة المطلوبة وبحث خطوات محددة في هذا الخصوص.

واستعرض السفير عبد الحميد، خلال اللقاء، المناخ الاستثمارى الجاذب فى مصر والمزايا التى تتمتع بها الشركات الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المشروعات الجارى تنفيذها فى مصر.وأشار إلى أن رئيس وزراء ولاية ساكسونيا رحب بزيارة مصر على رأس وفد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الألمانية العاملة فى الولاية، وأنه تم الاتفاق على الإعداد الجيد لها بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

وأكد السفير عبد الحميد أنه تم الاتفاق مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا على إطلاق مرحلة جديدة للتعاون الثقافي والسياحى بين الجانبين؛ بما فى ذلك ترتيب فعالية ثقافية للترويج للسياحة إلى مصر تحت رعايته، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون بين مصر والولاية الألمانية في مجال التعليم المزدوج والتبادل العلمي وإنشاء أقسام للجامعات الألمانية بالولاية بالجامعات المصرية.

ولفت السفير إلى أن استقباله لرئيس وزراء ولاية ساكسونيا والوفد المرافق له بمقر السفارة يأتي في إطار التحركات التي تقوم بها السفارة لتوسيع نطاق التعاون الثنائى مع مختلف الولايات الألمانية، منوهاً إلى اعتزامه عقد لقاءات متنوعة مع مسئولى ولاية نورد راين فيستفاليا الأسبوع المقبل تشمل لقاء مع رئيس وزراء الولاية رؤساء مجالس كبرى الشركات الألمانية بها.