حظك اليوم الجمعة 2-10-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بصدقه وإخلاصه في التعامل مع الآخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

المريخ يتراجع في منزل العمل وعليك أن تضاعف جهودك واعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل المحيطين بك يحترمون آرائك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل معاكس وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.