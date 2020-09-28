حظك اليوم الاثنين 28-9-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يستطيع مولود برج السرطان أن يمنح الدعم المعنوي والعاطفي للآخرين، ويتعاطف معهم حتى لو لم يكن بعلاقة طيّبة معهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

فينوس والقمر متنافران في منزلي المال يتسببان في شعورك بالتشتت وعدم التركيز وعليك أن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك باللباقة وعدم التسرع في ردود أفعالك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.