تفاصيل علاقة آثمة بين رجل أعمال وسيدة بـ 2 مليون جنيه: ابتزته بفيديوهات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم اشترك مع آخرين في إكراه رجل أعمال على توقيع شيكات وعقود بيع سيارات فارهة.

القضية حوت تفاصيل صادمة، حول علاقة رجل الأعمال بسيدة متزوجة، بعلم زوجها، حيث تمكنا من الاستيلاء على 2 مليون جنيه منه، نظير علاقته الآثمة بها.

بداية الواقعة، كانت باستغلال الزوج العاطل لجمال زوجته في الإيقاع برجال أعمال أو أثرياء للحصول على أموال منهم، وتعرفت الزوجة على رجل الأعمال، وأقامت معه علاقة آثمة لمدة سنة كاملة، وكان ذلك بمبالغ طائلة بلغت 2 مليون جنيه.

التحريات أثبتت قيام الزوجة بتصوير العلاقة الآثمة مع عشيقها رجل الأعمال، خلسة، ونجحت في ابتزازه والحصول على شيكات ومبالغ مالية بـ 2 مليون جنيه.

ولمزيد من الأموال، فكر الزوج وزوجته فى الاستعانة بموظف، تعرفا عليه فى أحد الكافيهات بالإسكندرية، لتحصيل مزيد من الأموال من رجل الأعمال، واتفقا معه على منحه جزء من كل شيك.

استعان الموظف بآخر وتوجها إلى فيلا رجل الأعمال، حيث يقطن مع نجله، وتمكنا من الدخول وتقييدهما، وأجبرا الأول على توقيع شيكات "على بياض"، فضلا عن عقدي بيع سيارتين فارهتين، من بينهما سيارة bmw يربو سعرها على مليون جنيه، ثم لاذا بالفرار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من رجل الأعمال بالواقعة، وبإجراء التحريات نجحت أجهزة الأمن فى القبض على الموظف،.

وأمرت الجهات المختصة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، حضر المتهم ومعه الدكتور ماهر مقار، المحامي والذي دفع بانتفاء صلة موكله بالواقعة، كما دفع بعدم وجود دليل يؤكد صحة الرواية، وبكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل رجل الأعمال، لابتزاز موكله.

وأمر قاضي المعارضات بتجديد حبسه على ذمة القضية، لمدة 45 يومًا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الزوجة وزوجها وباقي المتهمين، الذين اعترف عليهم الموظف المحبوس.