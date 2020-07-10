علاقة آثمة وراء الجريمة.. كشف لغز العثور على جثة عامل بترعة بكفر الشيخ

أمر المستشار ضياء حسن، وكيل نيابة مركز دسوق بكفر الشيخ، بحبس كل من "ف.م.أ"، 35 عامًا، ربة منزل، و"خميس .ا"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل "فتحي.ا.م.ع"، 44 عامًا، عامل نظافة بمستشفى سيدي سالم المركزي، وزوج المتهمة الأولى، صعقًا بالكهرباء، وإلقاء جثته بإحدى الترع، وذلك عقب علاقة آثمة بين الزوجة وعشيقها المتهم الثاني.

وعثر أهالي قرية الجمايلة التابعة لمركز سيدي سالم على جثة الضحية، طافية فوق سطح مياه ترعة مجاورة لغرفة ري مطور بقرية الجمايلة التابعة لمركز دسوق، شبه عاري لا يرتدي سوى الملابس الداخلية، وتجمع الأهالي وجري إبلاغ الشرطة.

انتقل فريق من المباحث إلى مكان الواقعة، وجرى انتشال الجثمان وإيداعه مشرحة المستشفى، وتبين أن به انتفاخ، وتغير في الملامح بسبب البقاء فى المياه لساعات.

وبنشر مواصفات الجثمان، تعرف عليه أحد الأشخاص من خلال بطاقة التأمين الصحي الخاصة به كما تعرف عليه شقيقه، وزوج شقيقته، لتشكل مديرية أمن كفر الشيخ، فريقًا لكشف حقيقة الواقعة، وبالفحص تبين أن زوجته وأحد الأشخاص تخلصا منه بسبب علاقة غير شرعية نشأت بينهما.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء الواقعة "ف.م.أ"، 35 عامًا، زوجة المجني عليه، و"خميس .ا"، عشيقها، بسبب علاقة غير شرعية نشأت بينهما، وجرى القبض عليهما من قبل ضباط مركز دسوق، وبمواجهتما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما الواقعة على خلفية العلاقة غير الشرعية بينهما.

جرى تحرير محضر رقم 6615 لسنة 2020، إداري مركز شرطة دسوق، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، وإحالة القضية للمحكمة.