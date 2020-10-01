شكري: اتخذنا الإجراءات الاحترازية لتأمين المقاصد السياحية من كورونا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر اتخذت الإجراءات لحماية الدول وشعوبها من جائحة كورونا فيما يتعلق بقطاع السياحة.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، أن مصر تعمل على طمأنة شركائها بأنها اتخذت إجراءات عميقة ومؤثرة في تأمين المقاصد السياحية للاستفادة؛ من العوائد الاقتصادية وتوفير المناخ الآمن للزائرين حتى يستمتعوا بزيارة مصر والعودة إلى بلادهم مع اتخاذ إجراءات تحميهم من انتشار الجائحة.

وتابع "سوف نستمر في التواصل ومتابعة التطورات لإيجاد المدخل الملائم للتعاون واستئناف الطيران العارض إلى المقاصد السياحية وهو ما أكده لي الوزير المجري وهذا هو أمر وحكومته يقدروه وأيضًا نحن نتفهم الاعتبارات التي تدعو إلى الإجراءات الاحترازية".