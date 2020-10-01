شكري: التصريحات التركية الأخيرة بشأن مصر متناقضة ومدعاة للتعجب

علق سامح شكري، وزير الخارجية، على ما صرح به مستشار الرئيس التركي بشأن مصر، قائلًا إن هذه التصريحات المتكررة مدعاة للاستغراب والتعجب، حيث انهال سيل من هذه التصريحات خلال الأيام الماضية، والتي تتناول من منظور تركي ما يجب أن تفعله مصر أو ما يجب ألا تفعله.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو: "التصريحات التركية هي أحاديث فيها الكثير من التناقض فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان ووجود اعتراض تركي على هذه الاتفاقية، والحديث على أنه ليس مؤثرًا على المصالح التركية"، متابعا: "إذ كانت الاتفاقية ليس مؤثرة على المصالح التركية، ومن ثم فما هو الاعتراض؟! هي أحاديث متناقضة وادعاء بأن هناك من يعلم مصلحة مصر وشعبها بدرجة أكبر من المسؤولين الذين أوكلوا هذا الشرف لتمثيل الشعب المصري ورعاية مصالحه".