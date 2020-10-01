وزير الخارجية المجري: نثمن جهود الرئيس السيسي لتحقيق تعايش الأديان

قال بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، إنه قابل شيخ الأزهر فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب وبطريريك الكرازة المرقسية البابا تواضروس قبل أن يقابل وزيري النقل والخارجية المصريين، مشيدًا بما سمعه منهم عن المعاملة بين الأقباط والمسلمين في مصر.

وأضاف "سيارتو" في مؤتمر صحفي برفقة وزير الخارجية المصري سامح شكري، "بحسب ما سمعت منهما أود أن أؤكد لكم على التقدير العظيم وعلى جهود حكومة مصر ورئيس مصر، للسعي والمساهمة على تعايش الأديان المختلفة جنبًا إلى جنب، وتشجيع الحوار بينهما".

وشدد على أن المجر تؤكد تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده الثمينة على صعيد تعايش الأديان في مصر في الفترة الماضية.

وتابع: "أود شكركم على دعوتكم لنا.. شكرًا لوجودي في القاهرة".