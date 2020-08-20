مساعد وزير الخارجية يقلد السفير المجري بالقاهرة وسام الجمهورية

قلّد السفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، أمس، السفير المجري بالقاهرة بيتر كيفك، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، والذي وافق رئيس الجمهورية على منحه إياه تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات بين مصر والمجر طوال فترة عمله سفيراً لبلاده في القاهرة، والتي امتدت لنحو 12 عاماً.

وشارك في مراسم التقليد كل من: السفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، والسفير حاتم تاج الدين مساعد وزير الخارجية للمراسم، والسفير محمود المغربي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وسفير مصر السابق لدى المجر.

وخلال الاحتفالية، أعرب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية عن تقدير وزارة الخارجية للجهود التي بذلها السفير "كيفك" خلال مدة عمله في مصر، مؤكّداً أنَّ هذه الجهود كان لها بالغ الأثر في النهوض بمستوى العلاقات خلال السنوات الماضية لاسيما لقاءات القمة المتعددة التي عٌقدت بين قيادتي البلديّن، والتطور الملحوظ في حجم التعاون الاقتصادي والتجاري، وهو ما تكلل بتوقيع الصفقة الأكبر في تاريخ العلاقات بين الدولتيّن لتوريد 1300 عربة قطارات إلى مصر.

من جهته، أعرب السفير المجري عن بالغ تقديره لقرار رئيس الجمهورية بمنحه هذا الوسام الذي يمثل شرفاً كبيراً له، مؤكّدًا سعادته بالعمل في مصر طوال هذه السنوات، معرباً كذلك عن تقديره لما لاقاه من تعاون ودعم من كل الجهات المصرية وعلى رأسها وزارة الخارجية، ومن الشعب المصري العريق.