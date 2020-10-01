وزير الخارجية المجري: بدأنا تسليم 1300 عربة مقطورة إلى القاهرة

قال بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، إن لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري تناول آليات التعاون الاقتصادي بين الدولتين، لافتًا إلى أن بلاده بدأت تسليم 1300 عربة مقطورة إلى القاهرة، ضمن صفقة قيمتها مليار يورو، وذلك من خلال شراكة شركة روسية مجرية.

وأكد تصنيع 674 من الـ1300 عربة منها في المجر، مشيرًا إلى أن العربة الأولى المصنعة في المجر ستصل القاهرة في شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف "سيارتو" في مؤتمر صحفي برفقة وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن أحد البنوك المجرية أعطت قرضًا بقيمة 940 مليون يورو، يمكن من خلاله دعم هذه الصفقة.

وقال "فخورون بأن لوحات الطاقة الشمسية في أسوان تصنعها شركات مجرية، وكذلك الشركة التي خلفت شركة (جانس) المجرية أيضًا تقوم بإنشاء محطات لتنظيف المياه ومعالجة الصرف الصحي في المجر".

وتابع: "تحدثنا عن مسائل متعلقة بالطاقة، وعما يجري في شرق البحر المتوسط، وذلك بعد اكتشاف آبار غاز كثيرة هناك، ومن مصلحة المجر أن تشتري غاز طبيعي من مصادر متعددة، ولذلك نحن مهتمون بشراء الغاز السائل من هذه المنطقة، وقعنا اتفاقية تعتبر خارطة طريق، تستطيع إيصالنا في النهاية لأن نستخدم الغاز السائل المصري في الطاقة في المجر".