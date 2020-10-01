شكري: المجر ترى في مصر شريكا مضمونا وآمنا في مجال الطاقة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مجال الطاقة والغاز مهم لمصر، حيث تشهد مصر المزيد من اكتشافات الغاز، كما أن لديها البنية الأساسية المرتبطة بالتسييل وتدخل في إطار منتدى شرق المتوسط للغاز، والآفاق التي يتم فتحها من خلال هذا المنتدى في إطار التعاون الإقليمي سواء الاستكشاف أو الإنتاج أو التصدير.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، أن المجر ترى في مصر شريكًا مضمونًا وآمنًا وتربطه به علاقات قوية وتستطيع أن توسع من تعاونها معه في هذا المجال.

وتابع: "الاتفاق الذي تم توقيعه مع المجر يفتح مجالات التعاون بين الأجهزة الفنية في البلدين لاستكشاف فرص التعاون والفرص الاستثمارية وكيفية الاستفادة المشتركة وتحقيق المصلحة المشتركة".

وأردف أن هناك مجالًا للتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين بين البلدين، في مجال المواد والدورات المتبادلة والتواصل بين الشباب الملتحق بين الوزارتين للتعرف على بعضهما البعض، والتعرف على الثقافة والسياسات حتى يستطيعوا التعاون والتفاهم المشتركة للقضايا عندما يمارسون عملهم سواء في وزارتي الخارجية أو في البعثات في الخارج.