القوات المسلحة تنظم معرضًا فنيًا بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر

نظمت القوات المسلحة المصرية، اليوم، معرضًا فنيا بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر، يضم إبداعات المحاربين القدماء، وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وافتتح المعرض، الذي يقام بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، ومن المقرر أن يستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

وقال العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن المعرض يضم العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء، من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس، والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأثاثات المنزلية والأطراف الصناعية، والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.

وأكد "الرفاعي"، حرص الجمعية على تنظيم هذه المعارض بشكل دوري؛ لتقديم أعمال الأعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والمشاركة في تسويقها، ضمن الأنشطة التي تنفذها لاكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة، وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم، فضلاً عن أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاءها، وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار المتحدث العسكري، إلى أنه حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة، وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابي العمليات الحربية.