رئيس تطبيق فيس بوك: 1.8 مليار مستخدم للمجموعات شهريًا

أعلنت "فيس بوك" عن استضافتها اليوم على منتصتها الرقمية قمة مجموعات فيسبوك (FCS)، والتي انعقدت بهدف مشاركة قادة المجتمعات آخر التحديثات حول منتجاتنا وإتاحة مصادر تعليمية مهمة لمساعدتهم.

وقال فيدجي سيمو، رئيس تطبيق فيسبوك فى بيان خلال قمة مجموعات فيسبوك 2020 - منشور غرفة الأخبار:" يُذكِّرنا قرب حلول الذكرى السنوية العاشرة لإنشاء مجموعات فيسبوك الدور الحيوي الذي تلعبه المجموعات على الإنترنت وكيف يمكن أن تمثل طوق نجاة عندما يتعذر التواصل الفعلي بين الأشخاص على أرض الواقع".

واشار رئيس تطبيق فيسبوك، أن عدد مستخدمي مجموعات فيسبوك قد وصل إلى أكثر من 1.8 مليار شخص شهريًا، وهناك عشرات الملايين من المجتمعات النشطة على فيسبوك حيث يتجمع الأشخاص لأهدافٍ عدة منها التحدث عن اهتماماتهم المشتركة، وتعلم أشياء جديدة، والاستمتاع بالترفيه، والتواصل مع بعضهم البعض.

وتابع :"إدراكًا منا لأهمية أن تكون المجموعات على فيسبوك آمنة للجميع، قمنا بإجراء تغييرات لتقليل المحتوى الضار ومنع انتشار المعلومات المضللة أيضًا. وفيما يلي أحدث الأدوات والبرامج التي أعلنا عنها اليوم لمساعدة المجتمعات في التواصل".

وأشار إلى أنه يمثل المسؤولون الركيزة الأساسية لأي مجموعة، سواء كانت تلك المجموعة عامة أو خاصة، ويبلغ عدد المشاركين بالفعل حاليًا في إنشاء وإدارة مجموعات نشطة على فيسبوك نحو 70 مليون شخص وفقًا لبيانات الشهر الماضي، لذلك إذا كنت أحد مسؤولي المجموعات على فيسبوك، فإننا نقدم لك هذه الأدوات الجديدة لمساعدتك في إدارة المجموعات بفعالية أكبر.

• مساعد المسؤول "Admin Assist": ضع قواعد محددة بحيث يمكن لفيسبوك المساعدة في الإشراف على المنشورات في مجموعتك. على سبيل المثال، يمكنك رفض المنشورات التي تحتوي على كلمات أساسية معينة أو الواردة من أشخاص لم يكن لهم نشاط في المجموعة لفترة طويلة جدًا أو تم الإبلاغ عن منشوراتهم فيما سبق.

• موضوعات جديدة: يمكنك تنظيم المحتوى حسب الموضوع باستخدام علامات الهاشتاج وتثبيت موضوع في أعلى المجموعة لإبرازه للجميع.

• المحتوى المرتبط بعلامة تجارية بالنسبة للمجموعات العامة: استخدم مدير شراكات العلامات التجارية "Brand Collabs Manager" لتحقيق أرباح من المجموعات العامة من خلال التواصل مع العلامات التجارية التي تبحث عن الترويج لمنتجاتها وخدماتها.

• شهادة إدارة المجموعة "Community Management Certification": التحق بدورة تدريبية على الإنترنت لتتعلم كيفية إنشاء مجموعة وتعزيز نموها ودعمها من خلال