الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعيين علاء الدين زكريا مفوضا لدى حكومة فرنسا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 573 لسنة 2020، على أن يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار رقم 388 لسنة 2020 النص الآتى:

تعيين علاء الدين زكريا يوسف، المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة فرنسا وغير مقيم لدى حكومة إمارة موناكو، والمندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو".

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.