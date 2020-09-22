 أحمد عكاشة: السيسى أول رئيس يهتم بالصحة النفسية للمصريين

أكد عالم الطب النفسي الدكتور أحمد عكاشة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول رئيس يولي اهتمامًا رئيسيًا بالصحة النفسية للمصريين، مدللًا على ذلك "هو أول من يقوم بتعيين مستشار للصحة النفسية، والتوافق المجتمعي، وهذا لم يحدث في أي بلد في العالم".

وأشار "عكاشة" في الندوة التي نظمتها لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة مقررة اللجنة الدكتورة درية شرف الدين، إلى أنه تقدم بمشروع لبناء الشخصية المصرية، وقام الرئيس السيسي بالموافقة عليه، ويُجرى العمل على تنفيذه في المرحلة الحالية.

وفي رده على سؤال، الإعلامي مفيد فوزي، الذي أدار اللقاء، عن كيفية النهوض بالشخصية المصرية أوضح عكاشة أنه يجب أن تتوافر عدة أشياء، منها التوافق المجتمعي وليس الاجتماعي، وهو الذي يُبنى على الأخلاق الرشيدة، والتي تُبنى بدورها على المصداقية والالتزام والانضباط وتحمل المسؤولية والتعاون وإنكار الذات، فلا يمكن لشخص أن يعمل بمفرده، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية المصرية هي الوحيدة التي تتوافر فيها كل تلك الشروط، فهي التي تمتاز بتجاوز الذات والتعاون والمصداقية والانضباط.

ورصد مستشار الرئيس للطب النفسي، أبرز التحولات التي حدثت للمصريين في العصر الحديث، قائلًا، إن الطبقة المتوسطة تلاشت بعد الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات من القرن الماضي، والذي أنتج في المجتمع طبقة من الأغنياء التافهين، مشيرًا إلى أن الطبقة المتوسطة، والتي وصفها بـ"أساس المجتمع" بدأت تتكون من جديد من المتعلمين.

وأشار إلى أنه على مدار ثلاثة أيام من 25 حتى 28 يناير عام 2011، أظهر المصريون أفضل ما فيهم من أخلاق، حتى قفز الإخوان على الثورة.

وبخصوص تأثير كورونا على المجتمع، نصح "عكاشة" بعدم متابعة أخبار الفيروس المستجد، كونه يؤثر على الروح المعنوية، لافتًا إلى أن التباعد الاجتماعي الذي وضعنا فيه بسبب كورونا قد يخلق حالة من التصحر العاطفي.