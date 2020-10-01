حبس مسؤول بمصيف بلطيم تقاضى رشوة لتسهيل إنشاء قرية سياحية

أمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة كفر الشيخ، بحبس مسؤول بمدينة مصيف بلطيم، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة تقاضي رشوة مالية لإنهاء أعمال مخالفة للقانون.

كانت الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، ألقت القبض على "س.ص" مسؤول بإدارة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لاتهامه بتقاضي رشوة مالية، من أحد المستثمرين لتسهيل إنشاء قرية سياحية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وأكد مصدر أمني أن المتهم جرى اقتياده إلى قسم الشرطة بعد ضبطه متلبسًا بتقاضي الرشوة، وحُرر المحضر رقم 4111 لسنة 2020 إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، وأضاف أن المتهم خضع لمراقبة دامت لفترة، ومن المقرر أن تصدر الرقابة الإدارية بيانًا مفصلًا بالواقعة.

وفي وقت سابق، تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة كفر الشيخ، ومسؤولين آخرين بالمديرية، لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب إحدى الشركات الخاصة في مجال الرصف والمقاولات، والمسند إليها العديد من أعمال الرصف بمراكز وقرى المحافظة.

وأضاف بيان صادر عن المحافظة حينها، أنهم حصلوا على أموال مقابل نهو صرف المستخلصات المالية الخاصة بالعمليات التي نفذتها الشركة، وتغاضوا عن التلاعب في المواصفات الخاصة بالطرق المنفذة من خلالها، وبالعرض على نيابة كفر الشيخ الكلية، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة القضية.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، في وقت سابق أيضاً، القبض على 3 من أكبر المحامين بكفر الشيخ أحدهم يعمل مستشارًا قانونيًا لإحدى جمعيات "البناء والإسكان" بالمحافظة، لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وذكر مصدر مطلع أنهم طلبوا مبلغًا ماليًا كبيرًا من صاحبة قطعة أرض بالجمعية، مقابل استخراج عقد بيع الأرض و جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة في كفر الشيخ قررت حبسهم 4 أيام على ذمة القضية.