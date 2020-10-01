صحفي أرمني: أردوغان يشعل الصراع في "كاراباخ"

قال الصحفي الأرمني، سركيس آريان، إن شعب "كاراباخ"، لا يحارب أذربيجان فقط، بل تركيا، لأن أنقرة تستخدم الطائرات الأمريكية التي لديها لقصف بعض المناطق التي يعيش فيها السكان الآمنون، لافتا إلى أنهم انتظروا عملية جديدة للسلام بعد اجتماع مجلس الأمن، ولكن هذا لم يحدث، والعمليات العسكرية مستمرة، وتركيا تشعل هذا الصراع.

وأضاف "آريان"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، الخميس، أن أهم شيء الآن هو وقف إطلاق النار، ولكن تركيا وأذربيجان لا تريدان ذلك، وهما تريدان بعض المكاسب من وراء الحرب، ولكنهما تكبدتا خسائر كبيرة في العتاد والعدة، والعالم كله أصبح يعرف ذلك.

وأكد الصحفي الأرمني، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهم تركيا بالتدخل في الصراع، ما يؤدي إلى حرب في منطقة القوقاز، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأرمينية وثقت الوجود التركي في الحرب.

وشدد على أن منطقة "كاراباخ" هي أرمينية الأصل، وسكانها من الأرمن، وشعبها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي يريدون حق تقرير المصير، ورغم المحادثات التي استمرت 30 سنة، إلا أنها لم تصل إلى شيء، والأذريين يدعون أن الأرمن احتلوا هذه المنطقة.

ولفت إلى أن الأرمن في هذه المنطقة بنوا مؤسسات وجمهورية، وهم لديهم حكم مستقل، ولكن حتى الآن العالم لم يعترف به لعدة أسباب جيوسياسية، وحتى الآن أذربيجان لا تؤمن بالمفاوضات السلمية، مشددا على أن القرار ليس قرار أذري، ولكنه قرار تركي، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه العديد من المشاكل في سوريا والبحر المتوسط، وهو لا يريد أن "يطلع من المولد بلا حمص"، ولكنه يرغب في الحصول على بعض المكاسب وأضعف منطقة هي "كارباخ"، موضحا أن أردوغان يشعل الصراع في هذه المنطقة.