السبت .. قافلة طبية من جامعة المنصورة إلى "نويبع ودهب" بجنوب سيناء

بعد توقف دام لأكثر من 6 أشهر، تستأنف جامعة المنصورة سلسلة قوافل "جسور الخير الشاملة" التي بدأتها الجامعة عام 2018، لتقديم خدماتها المتكاملة لأهالي المحافظات الحدودية والمناطق النائية والأكثر احتياجاً، بتنظيم قافلة جسور الخير (9) المقرر انطلاقها صباح السبت الموافق 3 أكتوبر الجاري إلى مدينتي نويبع ودهب بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، رئيس الجامعة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي القافلة تأكيداً للدور الريادي المجتمعي الذي تقوم به جامعة المنصورة وخاصة وقت الأزمات، إيماناً منها بضرورة توفير ونشر الرعاية الصحية في كافة أنحاء الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية، وحرصاً من الجامعة مُتمثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تعظيم دورها في خدمة المجتمع بالخبرات الأكاديمية.

وتضم القافلة ذوي الخبرة في تخصصات (الجراحة العامة، المسالك البولية، القلب والأوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، العظام، الأشعة، والتحاليل الطبية) لتوقيع الكشف على الأهالي وصرف الدواء بالمجان، وكذلك الطب البيطري لتوقيع الكشف على الحيوانات والطيور وتقديم العلاج بالمجان، فضلاً عن وجود فريق من مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة لتوزيع الهدايا على الأطفال وتقديم فقرات ترفيهية لهم.

يذكر أن قوافل "جسور الخير" تأتي دعماً وتبنياً للمبادرات الرئاسية، وفي إطار خطة المجلس الأعلى للجامعات لنشر الرعاية الصحية في كافة محافظات الجمهورية، وتحقيقاً لمبدأ مساهمة الجامعات المصرية وقيامها بدورها المجتمعي في سبيل نشر وتوفير الرعاية الصحية لأكبر عدد من مُدن وقرى الجمهورية وخاصة الحدودية منها.