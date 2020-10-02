10 مرشحين يتنافسون على مقعد واحد بـ"النواب" في مصر القديمة

يتنافس 10 مرشحين بالدائرة السادسة عشرة "مصر القديمة" بمحافظة القاهرة، والمخصص لها مقعد واحد بانتخابات مجلس النواب، وتضم الدائرة قسم مصر القديمة، ويتنوع المرشحون ما بين مستقلين، وحزب مستقبل وطن، وحماة الوطن، والمرشحون هم:

1_ عصام فاروق فؤاد سعد، وشهرته "عصام فاروق"، مستقبل وطن، رمز القلم.

2_ محمد أحمد عبد المنعم العقّاد، وشهرته "محمد العقّاد"، مستقل، رمز ساعة اليد.

3_ سامح علي لطفي إبراهيم خليل، وشهرته "سامح علي لطفي"، مستقل، رمز العقرب.

4_ خالد علي عبدالله كمالي، وشهرته "خالد القط"، مستقبل وطن، رمز المسدس.

5_ محمود حسني حسن مرسي، وشهرته "ميدو حسني"، مستقل، رمز التمساح.

6_ محمود عنتر محمود عبدالرحمن، وشهرته "محمود عنتر"، مستقل، رمز الأتوبيس.

7_ مجدي فتحي عيد شحاتة، وشهرته "كابتن مجدي شحاتة"، مستقل، رمز السد العالي.

8_ محمد حازم الغزالي محمد الغزالي، وشهرته "محمد الغزالي"، مستقل، رمز التليفون المحمول.

9_ رباب محمد عبدالعزيز محمد، وشهرته "د/ رباب سلطان"، مستقل، رمز الغزال.

10_ أحمد كمال الدين محمد سالم، حماة الوطن، رمز التاج.