حسني شتا وإلهام عبدالبديع يبدآن تصوير "هانوفيل"

أعلن القائمون على إنتاج فيلم "هانوفيل" للمخرج أشرف فاروق، بدء تصوير العمل، الذي يشارك في بطولته كل من الفنان حسني شتا، وإلهام عبد البديع، وهاجر الشرنوبي.

وقال المنتج الفني عماد شحاتة، إنه يجرى حاليًا التعاقد مع باقي فريق عمل الفيلم.

يُذكر أن "هانوفيل" يُصنَّف كفيلم رعب مصري، تدور أحداثه حول قصة مثيرة غامضة.

والفيلم من إنتاج شركة "جو بروداكشن" للمنتجين عبدالإله عبدالمجيد وولاء عبدالمجيد، ومنتج منفذ فايق عبدالمجيد، ويتكون فريق العمل من مدير التصوير أسامة بركات، ومهندس ديكور وائل عبدالله، ومخرج منفذ أحمد الليثي.

وفي يونيو الماضي، نشر الفنان حسني شتا البوستر الدعائي الخاص به لمسلسل "شديد الخطورة"، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، معلقًا: "دعواتكم يا حبايبي".

و"شديد الخطورة" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، وهو أول مسلسل مصنوع لمنصة "watch it" حصريًا.