علي ربيع يروج لفيلم "الخطة العايمة": روح السينما واطلع من مشاكلك

روّج الفنان علي ربيع عبر "إنستجرام" لفيلمه الجديد "الخطة العامية"، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائي الثلاثاء 6 أكتوبر المقبل.

وكتب ربيع "معادنا بأمر الله يوم 6 أكتوبر بجميع سينمات مصر فيلم (الخطة العايمة) وجميع سينمات الوطن العربي، يلا روح السينما واطلع من مشاكلك مع (الخطة العامية)، هنفرح كلنا إن شاء الله".

فيلم "الخطة العايمة"، بطولة عمرو عبدالجليل، وغادة عادل، وعلي ربيع، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي، وإخراج معتز التوني.

وأكد علي ربيع منذ أيام، أن الجهة المنتجة لفيلمه الجديد قررت تغيير اسمه من "الخطة العامية" إلى "الخطة العامية"، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرًا، مع سحب البوسترات القديمة، وطرح الاسم مع بوستر آخر.

وكتب "ربيع"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "صباح الفل على الجمهور العظيم حبايب قلبي، أهلي وناسي، هيتم تغيير اسم الفيلم الخطة العامية وإن شاء الله الاسم الجديد هينزل على البوستر الرسمي للفيلم، انتظرونا قريبًا بجميع سينمات مصر والوطن العربي، أنا بوضح بس".

يُذكر أن الكاتب عمر طاهر، قد انتقد صُنّاع فيلم "الخطة العامية"، بسبب تشابه الاسم مع مشروعه السينمائي الذي أعلن عنه قبل أربعة أعوام تقريبًا، ومن بطولة محمد هنيدي، إذ كتب قبل نحو أسبوع، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر" قائلًا: "مش من قلة الأسامي يا جماعة ما المشروع الناس كلها عارفاه".

وكان محمد هنيدي، قد تعاقد على فيلم يحمل اسم "الخطة العامية"، عام 2016، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وكان من المُفترض طرحه في موسم عيد الأضحى من العام نفسه، لا سيما أن فريق العمل قد بدأ فترة التحضيرات فور انتهاء التعاقدات، لكن المشروع لم يخرج للنور بعد، وجرى تأجيله لأجلٍ غير مسمى.