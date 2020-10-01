عمرو عبد الجليل: أنا مدمن أفلام أبيض وأسود.. ولا أحب كلمة "تمثيل"

قال الفنان عمرو عبدالجليل، إنه لا يحب كلمة "تمثيل" في عمله، لأنها دارجة بين المصريين على أنها تعني الكذب أو الخداع، ويفضل أن يُقال "بشتغل".

وأضاف "عبدالجليل"، في لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلًا "أنا مدمن أفلام أبيض وأسود، وأعشق الأفلام القديمة بشكل كبير، وأشاهدها كتير جدًا"، لافتًا إلى أن من صغره كان ينضم إلى فريق التمثيل، ونجح بداخله وبدأ الأمر يتطور تدريجيًا، "لقيت نفسي في التمثيل أكتر من أي حاجة تاني، حاولت ألعب كورة ومعرفتش، ملقتش نفسي فيها بشكل كبير".

وتابع أنه لا يهتم بشكل كبير بكرة القدم، ولا يشجع أي فريق في مصر، ولكنه متابع لمحمد صلاح من خلال أهدافه على موقع التواصل الاجتماعي، أو أي لاعب مهاري من خلال "سوشيال ميديا".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو عبد الجليل المشاركة في مسلسل "النهاية"، والذي عُرض خلال شهر رمضان الكريم الماضي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بين المشاهدين، وذلك بمشاركة كوكبة كبيرة من النجوم، على رأسهم كل من يوسف الشريف، وإياد نصار، وسوسن بدر، وأحمد وفيق، وكوكبة أخرى من النجوم.