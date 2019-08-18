مازَحَ الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان محمد هنيدي، من خلال تعليق عبر فيس بوك، حيث دعاه إلى المشاركة في فيلم "الشايب".

ووجه "عبد الجليل" رسالة إلى "هنيدي" في تعليقه عبر إحدى الصفحات المهتمة بالفن، والتي نشرت صورة لـ"بوستر" فيلم "الشايب": "حضَّر أبو موتة وتعالى".

ويقصد الفنان الكوميدي بتعليقه، شخصية "أبو موتة" الشريرة، التي ظهرت في فيلم "فول الصين العظيم" بطولة محمد هنيدي، والتي أبدع في تقديمها الفنان حمدي هيكل.

ومن المقرر أن يشارك الفنان عمرو عبدالجليل في فيلم "الشايب"، الذي تم الإعلان عن التحضير له بالأمس.

ونشر الفنان آسر ياسين، عبر حسابه على إنستجرام، بوستر فيلم "الشايب ولاد رزق The king"، والذي يُعد جزءا ثالثا وجديدا من فيلم "ولاد رزق".

وعلق "ياسين" على "البوستر": "صيف 2020".