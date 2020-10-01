كبير الإخصائيين بالبنك الدولي: مصر شهدت تحسنا اقتصاديا رغم كورونا

قالت داليا لطيف، كبير الإخصائيين البيئيين بالبنك الدولي، إن مصر من الدول التي شهدت تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية بالرغم من جائحة كورونا، مؤكدة أنه سيكون هناك توازن بين النفقات والمصروفات؛ لتقديم خدمات جيده للمواطنين، بعد تطوير أتوبيسات النقل العام.

وأضافت داليا لطيف، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "DMC"، أن وزارة البيئة قامت بوضع استراتيجية للمخلفات الصلبة، بالتعاون مع "التنمية المحلية"، مشيرة إلى أنه وضعت خطط عمل لكل محافظة؛ للتخلص منها.

وأكدت كبير الأخصائيين البيئيين بالبنك الدولي، أن مصر من الدول التي شهدت تحسنا كبيرا في الوضع الاقتصادي، وكان هناك تنسيقات عده بين البنك والدولة؛ للنهوض بعد أزمة فيروس كورونا.