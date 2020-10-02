كبير الإخصائيين بالبنك الدولي: مشروع جديد مع مصر لتنفيذ أتوبيس كهربائي

قالت داليا لطيف، كبير الإخصائيين البيئين بالبنك الدولي، إن الأخير لمس أن الجهود المبذولة في مصر، ليست مشروعات أو أنشطة متناثرة، ولكنها خطة محكمة للتصدي للمشاكل البيئية، واستدامه تلك المبادرات في البلاد.

وأضافت داليا لطيف، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "DMC"، أن المشروعات البيئية، أهم ما فيها هو الاستدامه المالية والفنية، وبناء القدرات اللازمة للمضي في إطار تنفيذ تلك المشروعات.

وأشارت كبير الأخصائيين، أن البنك الدولي قرر بالموافقة، أمس، على مشروع جديد بكلفة 200 مليون دولار، بهدف الحد من انبعاثات الهواء، التي تؤثر على تغيير المناخ بشكل عام، موضحة أن فكرة المشروع هي التصدي لمصدرين من مصادر تلوث الهواء، في القاهرة الكبرى، عبر الحرق المفتوح للمخلفات والقمامة، والانبعاثات من المركبات، ضمن أسطول هيئة النقل العام.

وأكدت داليا لطيف، أن المشروع سيبدأ بمرحلة تجريبية لدراسة الجوانب المتعلقة بالاستدامه، عبر مواصفات تلك الأتوبيسات والمسارات التي ستسير عليها، عبر الشحن الكهربائي والقدرة على الصيانة الدورية لها، مشيرة إلى أنه سيكون هناك مرحلة تجريبية لفحص كل الجوانب المتعلقة بالجدوى الفنية والاقتصادية طويلة المدي والمالية، ومن ثم سيتم تعميم التجربة في باقي المحافظات.

وتابعت: "في السنة الأولي هننتهي من كل دراسات الجدوى وكراسة الشروط، وطرح المشروع في مناقصة عامة، ومع بداية العام الثاني سيكون الأتوبيسات موجودة للمواطنين، كما سيتم وضع البنية التحتية للكهرباء، الذي من شأنه شحن الأتوبيس، والبنك الدولي ليس بالبنك التجاري، ولكن ومن خلاله يتم نقل خبرات الدول الأخرى والبدء حيث انتهي الأخرون".

وفندت: "مكنش فيه شروط لغلاء تذكرة الأتوبيس، وهناك بدائل خاصة من مكونات أخرى، وتم الاتفاق أن الوقت غير مناسب نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها جميع الدول، وهو أمر مأخوذ في الاعتبار".