بالصور.. الصين تتحدى فيروس كورونا بإجازة 8 أيام

ينطلق الصينيون في عطلة هى الأولى من نوعها منذ تفشي فيروس كورونا على أرضها، منذ ديسمبر الماضي، بعدما عادت الحياة إلى طبيعتها لحد كبير في الأشهر الأخيرة، وتستمر عطلة العيد الوطني ثمانية أيام، والتي ستكون اختبارًا طموحًا لنجاح الصين في ترويض الفيروس، ودفعًا طال انتظاره لانتعاشها الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تمتلئ الطرق السريعة والقطارات والطائرات بملايين الأشخاص في واحد من أكثر أوقات السفر ازدحامًا في أكثر دول العالم اكتظاظًا بالسكان، وفقا لما نشره موقع "CNN".

في نفس الوقت من العام الماضي، تم إجراء ما مجموعه 782 مليون رحلة داخلية خلال العطلة، بقيمة 650 مليار يوان، أي ما يوازي 95 مليار دولار، من عائدات السياحة ، وفقًا لوزارة الثقافة والسياحة.

وتتوقع الوزارة إجراء 550 مليون رحلة داخلية هذا العام، بينما تقدر "كتريب"، أكبر وكالة سفر عبر الإنترنت في الصين ، العدد بأكثر من 600 مليون، وكلاهما أعلى من 70٪ من مستوى العام الماضي، إن حجم الحركة الجماهيرية في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن لا يمكن تصورها في أجزاء كثيرة من العالم ، حيث لا تزال الحكومات تكافح للسيطرة على تفشي العدوى. في الولايات المتحدة، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 7 ملايين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يقع جزء كبير من أوروبا الآن في قبضة موجة ثانية من العدوى، حتى البلدان التي نجت إلى حد كبير من الموجة الأولى ، مثل اليونان وكرواتيا ، شهدت ارتفاعًا في عدد الحالات حيث أخذ السياح عطلات صيفية بعد إعادة فتح الحدود الداخلية لأوروبا في يونيو.

لكن في الوقت الحالي، لا يشكل الفيروس مصدر قلق كبير للسياح الصينيين، بالنظر إلى قرب انتقال العدوى المحلي في الصين إلى الصفر وبعض إجراءات مراقبة الحدود الأكثر صرامة في العالم.

قال "وو تسونيو"، كبير علماء الأوبئة في مركز السيطرة على الأمراض الصيني ، محطة "CCTV" الحكومية في وقت سابق من هذا الشهر أنه لا توجد حاجة لفرض قيود إضافية على السفر الداخلي خلال عطلة العيد الوطني، لأن فيروس كورونا لم يعد منتشرًا في المجتمع.

وتابع: "من المستحيل الآن الإصابة بالفيروس في البيئات الاجتماعية، على الرغم من أننا ما زلنا نعثر على عشرات الحالات الوافدة بين المسافرين الذين يصلون إلى الصين في رحلات دولية ، إلا أن الحالات الواردة تدار في حلقة مغلقة ولن تنتشر في المجتمع ، وبالتالي لن يكون لها تأثير كبير على السكان المحليين".

حثت السلطات الصينية، بما في ذلك مركز السيطرة على الأمراض ووزارة الخارجية، المواطنين الصينيين على تجنب السفر غير الضروري إلى الخارج ، مستشهدة بالوباء الذي لا يزال مستشريًا في جميع أنحاء العالم.