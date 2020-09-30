108 ملايين راكب في القطارات والحافلات.. الصين تتجاهل كورونا

مشاهد جديدة صدمت العالم، بعد أن انتشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق احتشاد آلاف الصينيين في محطات الحافلات والقطارات، دون أي مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي أو الإجراءات اللازمة لتجنب عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي.

ووثق مقطع فيديو ازدحاما شديدا داخل محطة للحافلات في مدينة خفي، فيما احتشد الآلاف في الشوارع المؤدية للمبنى، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

كما شهدت مدن صينية أخرى مشاهد مماثلة، من بينها مدينة ووهان مهد الفيروس، حيث علق السكان أيضا في زحام مروري استمر لساعات.

ويأتي هذا الازدحام الشديد في العديد من المدن، بالتزامن مع حلول اليوم الوطني الصيني ومهرجان منتصف الخريف، مما يمنح المواطنين عطلة لمدة 8 أيام.

وذكرت شركة السكك الحديدية الحكومية، الاثنين، أنها تتوقع أن تتعامل مع 108 ملايين راكب.

وحذرت وسائل الإعلام الحكومية، الأربعاء، الناس من أن الطرق السريعة ستشهد ذروة حركة المرور من الساعة 2 مساء إلى 11 مساء، حيث يتدفق الناس إلى المناطق السياحية في جميع أنحاء البلاد.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة،وأوضحت اللجنة في بيانها، أنّ كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

قال مسؤول صحي صيني،إن الطاقة الإنتاجية السنوية للبلاد للقاحات فيروس كورونا، ستتجاوز مليار جرعة العام المقبل، بعد برنامج دعم حكومي قوي لبناء مصانع جديدة.

وقال تشنج تشونج وي، من مفوضية الصحة الوطنية، إنه من المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية إلى 610 ملايين جرعة بنهاية العام الجاري، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أنه في "العام المقبل، ستصل طاقتنا السنوية إلى أكثر من مليار جرعة".

وعززت الصين بناء مرافق اختبار اللقاحات ومنشآت التصنيع، وكلّفت مراقبين مستقلين بتجميعها.

ويوجد في الصين 11 لقاحا مرشحًا للتجارب البشرية، أربعة منها حاليا في التجارب الثالثة والأخيرة.