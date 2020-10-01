"الإداري" ينظر طعن استبعاد "حساسين" من انتخابات مجلس النواب غدا

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوي المقامة من صلاح بخيت والمحامي الصيدلي هاني سامح، بطعن يطالب باستبعاد سعيد حساسين من الترشح لانتخابات مجلس النواب؛ نظرًا لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، لجلسة الغد.

وحمل الطعن رقم 61747 لسنة 74 قضائية، وقال الطاعن في دعواه، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، قبلت ترشح "حساسين"، وأن القرار الصادر بقبول ترشحه يعد معيبا لا يصح؛ لمخالفته للقانون والدستور والمبادئ القضائية والنيابية، بما يستوجب وقف تنفيذه وإلغائه، لوجود أسباب يوجزها الطعن في افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك، لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده، عن غش الدواء والتزوير، وانتحال صفة طبيب، ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص، وإنتاج وعرض أغذية للإنسان مغشوشة مع علمه بذلك، والاستيلاء على نقود المجني عليهم من راغبي الشفاء المخدوعين.

وأضاف الطعن، أن شرط حسن السيرة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً، وسرد قائمة بالأحكام، والتهم المتعلقة بها، وقرار النيابة العامة، والتي كان منها أن المتهم (المرشح) توصل الى الاستيلاء على نقود المجني عليهم، وغيرهم من جمهور المستهلكين، بالاحتيال لسلب أموالهم، واستعمال طرق من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة، هي إنتاج وتصنيع وتعبئة وبيع أعشاب وأدوية، ومستحضرات طبية غير مصرح بإنتاجها، وتداولها وبيعها من الجهات المختصة بذلك، على إحداث أمل بأنها تقوم على العلاج والشفاء من الأمراض المزمنة والمستعصية، والمساعدة على الانجاب؛ مستغلا في الترويج لها بنشرات دوائية ذات أرقام تسجيل وترخيص من وزارة الصحة وهمية ومصطنعة، على غرار الحقيقة، والإعلان عنها عبر القنوات الفضائية.

كما صنع المتهم ووزع الأدوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بإنتاجها وتداولها وبيعها، وأقام منشآت طبية صناعية بدون ترخيص، وغش الأدوية والعقاقير الطبية، وأنتج مستحضرات لأعشاب مجهولة المصدر بلا تاريخ إنتاج وصلاحية، وطرحها وهي فاسدة، وكذلك مزاولة مهنة الطب بلا ترخيص.

وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك حكمًا لمحكمة مستأنف جنح كفر الشيخ النهائي، بحبس سعيد حساسين سنة في القضية رقم 8454 لسنة 2013 وستة أشهر في القضية رقم 11644 لسنة 2014.

وكذلك القضية 1648 لسنة 2014 جنح أول طنطا حضوري، بالحبس سنة مع الشغل عن غش شيئًا من الأدوية والمنتجات الصناعية، وهي معدة للبيع.