إيفهات "النوبي" في فيلم "زنزانة 7" تشغل السوشيال ميديا: "دور رائع"

خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت السينما طرح فيلم "زنزانة 7"، والذي استطاع أن يحدث حالة من النشاط الفني والسينمائي، ليس على مستوى القاهرة فقط، ولكن في كافة المحافظات، بل تم توزيعه ومشاهدته بشكل مميز في بعض دول الخليج.

وحقق العمل ردود فعل طيبة من جانب الجمهور، مع تحقيق إيرادات جيدة بلغت 147 ألفًا و18 جنيهًا، بحسب ما أكدت المنتجة والفنانة اسعاد يونس، بأنه تصدر شباك التذاكر.

أداء النجوم المشاركين في العمل أثار إعجاب الجمهور، ومنهم شخصية فضل النوبي التى يقدمها الفنان مدحت تيخا، والتي أشبعت المشاهد بالكوميديا في عمل ملئ بمشاهد الأكشن.

إيفهات مدحت تيخا أو فضل النوبي، الذي يتعرف على منصور العايق، الشخصية التي يقدمها "نضال الشافعي"، وحربي الكومي "أحمد زاهر"، وذلك بعد دخوله السجن، جعلت الجمهور يشيد بشخصيته، حيث جاءت بعض التعليقات سواء من مصر أو من السعودية قائلة: "الفيلم نزل في السعودية.. وبجد مدحت تيخا هايل وقد إيه صعب لما تضحك الناس وسط كم الأكشن الموجود، بس الضحك كان من القلب والسوكسيه كان يفرح وطبعا باقي الكاست هايل".

وقال آخر: "مدحت تيخا فاكهة الفيلم خفة ظل شديدة وإفيهات مضحكة، أضفت جوا من المرح على الفيلم"، فيما قال مشاهد للنجم: "الفيلم أكثر من رائع ودورك رائع"، وقال آخر: "الشغل حلو والأدوار متسكنة.. ودورك رائع".

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تدور أحداث فيلم "زنزانة 7"، فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فيه عدد من الوجوه ‏الجديدة وهم: أيمن كشك، وأشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعي، وأحمد زاهر، ومايا نصرى، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، ومنة ‏فضالي، ومدحت تيخة، وأحمد التهامى، ومن تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.