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الوطن

مدحت تيخة ينضم لـ"حدث في بلاد السعادة"

منذ 30 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
مدحت تيخة ينضم لـ"حدث في بلاد السعادة"

مدحت تيخة

وقع اختيار المخرج مازن الغرباوي، على النجم الشاب مدحت تيخة لبطولة عرضه المسرحي الجديد "حدث في بلاد السعادة" المقرر افتتاحه على خشبة مسرح السلام عقب انتهاء شهر رمضان.

وأعرب تيخه عن سعادته لانضمامه إلى فريق عمل المسرحية وقال: سعدت كثيرا بانضمامي لهذا العمل لأن المسرح هو بيتي الأول، الذي ابتعدت عنه عدة سنوات، لذلك العودة مرة أخرى أسعدني ، خاصة وأن النص لكاتب كبير مثل وليد يوسف، ومخرج مخضرم مثل مازن الغرباوي، وبمشاركة عدد كبير من النجوم.

"حدث في بلاد السعادة" بطولة مدحت تيخا وسيد الرومي ومحمد حسني وفاطمة محمد علي والفنان العراقي راسم منصور والفنانة الليبية خدوجة صبري وتأليف وليد يوسف وإخراج مازن الغرباوي.

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